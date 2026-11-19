19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова вышла из заключенного с СНГ Соглашения о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения. Такое решение принял парламент Молдовы, сообщает Молдпресс.
По инициативе Министерства культуры Молдовы депутаты проголосовали за денонсацию соглашения. Аргументировали решение тем, что заключенный в 1992 году документ имел "ограниченное практическое применение".
Как отмечает ТАСС, ранее Молдова вышла из базовых договоров СНГ, а также приступила к денонсации других соглашений. Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявлял, что страна официально выйдет из Содружества Независимых Государств в апреле 2027 года. Отношение Молдовы к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на евроинтеграцию и отказалась участвовать в саммитах Содружества.-0-
В мире
19 ноября 2026, 14:59
Молдова денонсировала соглашение с СНГ о возвращении культурных ценностей
Фото Unsplash
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