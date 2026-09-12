Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Откладывать реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя, заявил премьер-министр председательствующей в БРИКС Индии Нарендра Моди, открывая заседание глав государств и правительств стран - членов объединения. Об этом сообщает ТАСС.



"Я хотел бы подчеркнуть, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Аналогичным образом, право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям", - сказал премьер-министр Индии.



Нарендра Моди также заявил, что обеспечивающие рост мировой экономики страны должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления.



XVIII саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития". Беларусь принимает участие в саммите как государство-партнер БРИКС.-0-