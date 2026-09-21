Мировая экономика сталкивается с многочисленными рисками - МВФ

21 сентября, Нью-Йорк /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Мировая экономика, несмотря на свою устойчивость, сталкивается с рисками, связанными с неснижающейся инфляцией, повышением стоимости обслуживания долга и инвестициями в искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявила на специальной сессии Катарского экономического форума в Нью-Йорке директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.



"Инфляция не спешит снижаться. Мы не ожидаем быстрого решения проблемы. И это означает, что многие центральные банки должны ужесточить кредитно-денежную политику", - сказала она.



Кристалина Георгиева отметила, что борьба за обеспечение стабильности цен также привела к увеличению стоимости и сложности обслуживания долга.



Кроме того, она указала на потенциальные риски, связанные с привлечением заемных средств и циркулярного финансирования в сфере инвестиций в ИИ, подчеркнув, что к ним необходимо подходить внимательно. Если очень высокие ожидания от искусственного интеллекта не оправдаются, разочарование может привести к потенциальному шоку для системы. Риски, связанные с финансированием ИИ, "в первую очередь сосредоточены в США", но и многие другие игроки в Азии и Европе также вовлечены в цепочку поставок ИИ, добавила Кристалина Георгиева.



В новом прогнозе развития мировой экономики, который МВФ опубликует в октябре, будут учтены сохраняющиеся высокие риски, отметила глава фонда.



"Хотя много говорят о фрагментированном мире, и действительно, мир стал менее единым, это все еще мир, в котором мы взаимозависимы и сотрудничаем", - заявила Кристалина Георгиева. "Мы должны быть аккуратными и осторожными. Риски высоки, а неопределенность - это новая норма", - добавила она.-0-