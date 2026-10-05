5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявили аналитики издания The Economist, сообщает РИА Новости.
После сокращения поставок из-за кризиса в Персидском заливе Европа переживает непростое время. Катар уже отгрузил на 536 партий СПГ меньше, чем годом ранее.
Дефицит СПГ на мировом рынке составляет 39 млн т, что составляет 9% от уровня всех прошлогодних поставок, и эта цифра продолжает расти. Кроме того, цены на СПГ стремительно растут. "Европейские хранилища заполнены лишь на 72% против среднего показателя в 90% в 2022-2025 годах", - отмечается в публикации.
По данным издания, "настоящее испытание СПГ еще впереди". Наблюдающийся на фоне конфликта на Ближнем Востоке серьезный дефицит СПГ в мире может смениться избыточным предложением на рынке в будущем.
Глава нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер ранее заявил, что мировые резервы нефти сегодня упали до пугающе низкого уровня. Ее поставки на мировой рынок в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке сократились примерно на 3 млрд баррелей, для восполнения дефицита из резервов было высвобождено более 1 млрд баррелей. По оценкам главы Saudi Aramco, на данный момент осталось менее 6 млрд баррелей коммерческих запасов, причем подавляющая часть из них практически недоступна.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 5 октября на брифинге в Брюсселе предупредила, что Европу ожидает тяжелая зима в условиях высоких цен на энергоносители.-0-
В мире
05 октября 2026, 20:53
Мир столкнулся с колоссальным дефицитом СПГ - The Economist
Фото из архива AP Photo
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