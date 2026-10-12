Минздрав Ливана: более 4 тыс. человек погибло в ходе израильских авиаударов с начала эскалации





"Общее число граждан, убитых с начала военной эскалации 2 марта, выросло до 4387, а раненых - до 12 424", - говорится в сводке, опубликованной на странице ведомства в X.





Как отметили в Минздраве, израильские ВВС совершили в воскресенье во второй половине дня налеты на города Кфар-Тибнит и Таллуса в провинции Набатия, а артиллерия вела обстрел окрестностей поселков Бейт-Лиф, Мадждаль-Зун и Ятер. О последствиях этих атак сведений от местных властей пока не поступило.





В районе Вади-эль-Ханазир в результате взрыва сброшенной бомбы загорелся жилой дом. Прибывшим на место сотрудникам службы гражданской обороны и скорой помощи удалось спасти несколько человек.-0-

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один ливанец погиб за сутки на юге страны, где израильские войска продолжают операции против шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.