27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Великобритании не может отыскать половину военнослужащих, находящихся в резерве, чтобы призвать их на учения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на издание The Daily Telegraph.





Ранее сообщалось о том, что ведомство впервые со времен холодной войны обратилось к около 100 тыс. резервистов с предложением добровольно принять участие в военных учениях, запланированных на 2027 год. Как позже выяснилось, письма были отосланы лишь половине из них, так как Министерство обороны не обладает актуальными адресами остальных.-0-