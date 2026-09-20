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Минобороны РФ пообещало усилить удары по военным объектам Киева после атаки Москвы БПЛА и ракетами

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
20 сентября 2026, 20:09

Минобороны РФ пообещало усилить удары по военным объектам Киева после атаки Москвы БПЛА и ракетами

Фото ТАСС
Фото ТАСС
Фото ТАСС
20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Минобороны России в ответ на массированную атаку БПЛА и ракетами пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве. Об этом говорится в заявлении российского военного ведомства, сообщает БЕЛТА.

В Минобороны заявили, что Киев попытался сорвать выборы в Госдуму РФ, предприняв 19 и 20 сентября попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением БПЛА и крылатых ракет "Фламинго". По данным ведомства, за сутки над российскими регионами был сбит 1951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности. Еще одна ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

При этом все запущенные ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлете к гражданским объектам московского региона. "Попытка массированной атаки на Москву провалилась", - констатировали в Минобороны РФ.

"В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы Российской Федерации продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве", - заявили в российском военном ведомстве.-0-
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