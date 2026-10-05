5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении военного присутствия в Люблинском воеводстве на востоке страны. Об этом сообщает RMF24.
По его словам, Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве, граничащем с Беларусью и Украиной, создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии.
В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады.
Косиняк-Камыш также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник, они появятся в восточном регионе впервые.-0-
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Минобороны Польши заявило об увеличении численности войск на востоке страны
05 октября 2026, 21:22
Минобороны Польши заявило об увеличении численности войск на востоке страны
Фото Unsplash
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