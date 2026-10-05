Минобороны Польши заявило об увеличении численности войск на востоке страны

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении военного присутствия в Люблинском воеводстве на востоке страны. Об этом сообщает RMF24.



По его словам, Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве, граничащем с Беларусью и Украиной, создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии.



В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады.



Косиняк-Камыш также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник, они появятся в восточном регионе впервые.-0-