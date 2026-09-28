Минобороны Нидерландов заявило о разочаровании в уровне военного сотрудничества стран ЕС

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Евросоюза недостаточно эффективно взаимодействуют в вопросах развития оборонной промышленности и совместных закупок вооружений. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус, информирует ТАСС.



"Мы постоянно говорим об этом, но то, как это затем реализуется на практике, лично меня разочаровывает", - заявила она по прибытии на встречу глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе.



Йешильгез убеждена, что для выполнения ранее принятых обязательств по увеличению оборонных расходов европейским государствам следует существенно расширить сотрудничество.



Она также заявила о необходимости сохранения американского военного присутствия как в Европе. Йешильгез намерена обсудить с американскими коллегами дальнейшую координацию действий в вопросах обороны и безопасности в случае вывода контингентов ВС США из Европы.



В 2025 году ЕС взял курс на масштабную милитаризацию. В частности, на саммите НАТО в июне было принято решение увеличить расходы европейских государств на оборону и безопасность до 5 % ВВП в ближайшее десятилетие.-0-