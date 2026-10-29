Минобороны Израиля требует увеличить военные расходы на $8 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Израиля настаивает на увеличении оборонного бюджета на 25 млрд шекелей (около $8 млрд). Об этом пишет портал Ynet.



В условиях напряженности в отношениях с Ираном израильскому оборонному ведомству срочно необходимо значительное увеличение финансирования, однако политическая ситуация после недавних выборов в Кнессет (парламент) затрудняет это, отмечает Ynet. Оборонный бюджет Израиля и без того бьет рекорды и ставит перед израильской экономикой одну из самых сложных задач в ее истории.



Так, оборонный бюджет на 2026 год уже составляет 158 млрд шекелей (свыше $50,5 млрд), будучи увеличенным уже дважды с марта 2026 года.



За неделю до выборов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с министром обороны Исраэлем Кацем и министром финансов Бецалелем Смотричем, чтобы обсудить срочное выделение дополнительного финансирования на оборонную систему сразу после голосования 27 октября.



Выборы в парламент Израиля прошли 27 октября с рекордной с 1999 года явкой в 77,7%. Для формирования устойчивой коалиции необходимо получение минимального большинства в Кнессете (61 из 120 мест). Согласно предварительным результатам, явного большинства сейчас нет ни у одного из блоков. После подсчета около 94,5% бюллетеней партия Нетаньяху и его союзники по коалиции вместе получают 53 места в Кнессете. Оппозиционное объединение во главе с партией "Яшар" Гади Айзенкота может претендовать на 48 мест, арабские партии - на 19 кресел. Окончательные официальные итоги электоральной процедуры должны быть опубликованы не позднее 4 ноября. После получения этих результатов президент Ицхак Герцог начнет консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет, по итогам которых поручит сформировать новую правительственную коалицию. Кандидатом в премьеры, как правило, становится лидер партии с наибольшим количеством депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, но в состоянии создать коалицию. Первому претенденту на пост премьера будет предоставлено 28 дней на формирование правительства с возможностью продления этого срока на две недели.



Портал Axios со ссылкой на источники между тем пишет, что США и Израиль подготовили план масштабных ударов по Ирану, который может быть задействован в случае срыва дипломатических переговоров. Операция рассчитана на неделю и может быть проведена после промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Региональные посредники во главе с Катаром пытаются достичь дипломатического соглашения, чтобы возобновить переговоры между США и Ираном и предотвратить эскалацию.-0-