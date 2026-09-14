Минобороны ФРГ принудительно наберет до 1 тыс. военных для бригады в Литве - Bild

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Германии приняло решение в принудительном порядке набрать военных для формирования бригады Бундесвера в Литве. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Bild.



Кампания по набору до 1 тыс. военных в Литву на обязательной основе начнется в конце сентября, так как на добровольной основе укомплектовать ее не удается. В том числе не хватает специалистов в области информационных технологий и логистики.



В июне сообщалось, что Бундесверу удалось укомплектовать бригаду только на 60%. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в связи с этим не исключал, что немецкие власти могут прибегнуть к принудительному призыву для укомплектования бригады.



Ранее власти ФРГ заявляли о планах разместить на литовской территории 4,8 тыс. немецких военных до конца 2027 года. Вместе с ними должно прибыть около 2 тыс. единиц техники.-0-