14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Германии приняло решение в принудительном порядке набрать военных для формирования бригады Бундесвера в Литве. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Bild.
Кампания по набору до 1 тыс. военных в Литву на обязательной основе начнется в конце сентября, так как на добровольной основе укомплектовать ее не удается. В том числе не хватает специалистов в области информационных технологий и логистики.
В июне сообщалось, что Бундесверу удалось укомплектовать бригаду только на 60%. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в связи с этим не исключал, что немецкие власти могут прибегнуть к принудительному призыву для укомплектования бригады.
Ранее власти ФРГ заявляли о планах разместить на литовской территории 4,8 тыс. немецких военных до конца 2027 года. Вместе с ними должно прибыть около 2 тыс. единиц техники.-0-
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14 сентября 2026, 14:57
Минобороны ФРГ принудительно наберет до 1 тыс. военных для бригады в Литве - Bild
Фото Министерства обороны Германии
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