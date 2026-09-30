Минюст США заявил об участии в расследовании инцидента с самолетом Flydubai 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители американской администрации тесно координируют свои действия с зарубежными коллегами при расследовании обстоятельств резонансного случая на борту летевшего из Дубая в Тель-Авив самолета компании Flydubai. Такое заявление сделал министр юстиции - генеральный прокурор США Тодд Бланш, передает ТАСС.



"В Израиле и других местах продолжается расследование. Мы тесно координируем действия с нашими зарубежными коллегами и продолжим делать это", - сказал Тодд Бланш. При этом глава Минюста США отметил, что не располагает какой-либо дополнительной информацией касательно инцидента.



В свою очередь министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин сказал, что у вашингтонской администрации нет данных о каких-либо угрозах на территории Соединенных Штатов, которые были бы связаны с инцидентом в самолете Flydubai. Он выразил уверенность, что детали "будут опубликованы скоро, в подходящее время".



Инцидент произошел 30 сентября, пассажирский самолет Flydubai изначально подал сигнал о захвате. Позже воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии, изменив курс. В пресс-службе Flydubai сообщили, что все пассажиры в безопасности. Как сообщали израильские СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Один из пилотов был ранен ножом. 14-й канал израильского телевидения передавал, что самолетом управляли пилоты из ОАЭ и Омана. Согласно его версии, виновником инцидента был оманец - именно он мог попытаться сознательно устроить авиакатастрофу. Этому помешал второй пилот. По сведениям портала Ynet, правоохранители проверяют всю имеющуюся информацию, одна из приоритетных версий сейчас - попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив.



Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее квалифицировал инцидент на борту лайнера как попытку теракта.



Источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщил, что в настоящее время пассажиры самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив и совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, прибыли в Израиль. Рейс выполнялся на другом самолете, прибывшем из Дубая.



Пресс-служба полиции в свою очередь констатировала, что "самолет со всеми 174 гражданами Израиля благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион". По информации телеканала N12, прибывшие пассажиры "сначала будут встречены представителями профильных служб".-0-