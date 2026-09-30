Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 30 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:48 За четыре месяца "карьеры" в наркобизнесе минчанин "заработал" почти 9 лет лишения свободы  Регионы
22:27 Морозостойкие сорта ежевики, алычи и сливы вывели белорусские ученые  Общество
22:18 Память о знаковых победах земляков. Аллею спортивной славы открыли в Рогачеве  Регионы
22:12 Груши запрятали за морковью. Гомельские таможенники установили два факта незаконного вывоза фруктов  Общество
21:59 Футболистки "Минска" завершили выступление в Кубке Европы  Спорт
21:57 Минюст США заявил об участии в расследовании инцидента с самолетом Flydubai  В мире
21:54 "Авиатор" впервые выиграл три матча подряд в хоккейной экстралиге  Спорт
21:47 СЭЗ "Могилев" и Деловое объединение кластеров России будут развивать сотрудничество  Экономика
21:40 Беларусь и Новосибирская область подписали дорожную карту научно-технологического сотрудничества на 2027-2029 годы  Экономика
21:37 Трамп прокомментировал вывод последних американских войск из Ирака  В мире
21:32 Собирает воедино народную волю и претворяет ее в жизнь. Эксперт рассказал о сути ВНС  Общество
21:23 Образование, торговля. Какие еще сферы затрагивают подписанные на Узбекско-белорусском форуме соглашения  Общество
21:06 ЕС нарастил импорт газа из РФ и заставил Молдову покупать его втридорога - Додон В мире
20:54 МТЗ договорился с компанией из Ульяновской области о поставках комплектующих  Экономика
20:45 БУТБ и Центр поддержки экспорта Владимирской области подписали соглашение о сотрудничестве  Экономика
20:41 Взаимный турпоток и совместные маршруты. Как Беларусь и Узбекистан развивают партнерство в сфере туризма  Общество
20:28 От трактора до микросхемы. Какие технологические новинки можно увидеть на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь"  Экономика
20:07 Баскетболисты "Гродно-93" победно стартовали в чемпионате Беларуси Спорт
19:57 Мюзикл с популярной музыкой 2000-х в живом исполнении. Чем удивит премьера "Бесприданницы" в ТЮЗе  Культура
19:51 Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь  Политика
19:43 Отопление начали подавать в жилфонд Минска  Регионы
19:38 Идеи, инновации и полезные контакты. Что находят специалисты на "ИННОПРОМ. Беларусь"  Экономика
19:34 Развертывание в полевых условиях отработали силы ОДКБ на учениях в России  Общество
19:16 Новые решения для энергетической отрасли представили на "ИННОПРОМ. Беларусь"  Экономика
19:12 "Когда любишь то, чем занимаешься, дети тоже начинают это любить" - учитель из Витебска об успешном обучении  Регионы
19:05 Украина может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года - СМИ  В мире
18:56 Какие темы популярны среди участников "Анимаевки" в этом году, рассказали в жюри конкурсов  Культура
18:55 В Белостоке обнаружили подозрительный пакет возле поезда, полиция оцепила территорию  В мире
18:52 Перевалка калия и планы по белорусскому порту в Мурманске. Какие подробности сообщил представитель региона  Экономика
18:42 Ярмарки мастеров, экскурсии по подземелью и регата. Пинск 2-4 октября отметит День города  Афиша
Все новости
Все новости

Минюст США заявил об участии в расследовании инцидента с самолетом Flydubai 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
30 сентября 2026, 21:57

Минюст США заявил об участии в расследовании инцидента с самолетом Flydubai 

Фото АР
Фото АР
Фото АР
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители американской администрации тесно координируют свои действия с зарубежными коллегами при расследовании обстоятельств резонансного случая на борту летевшего из Дубая в Тель-Авив самолета компании Flydubai. Такое заявление сделал министр юстиции - генеральный прокурор США Тодд Бланш, передает ТАСС.

"В Израиле и других местах продолжается расследование. Мы тесно координируем действия с нашими зарубежными коллегами и продолжим делать это", - сказал Тодд Бланш. При этом глава Минюста США отметил, что не располагает какой-либо дополнительной информацией касательно инцидента.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин сказал, что у вашингтонской администрации нет данных о каких-либо угрозах на территории Соединенных Штатов, которые были бы связаны с инцидентом в самолете Flydubai. Он выразил уверенность, что детали "будут опубликованы скоро, в подходящее время".

Инцидент произошел 30 сентября, пассажирский самолет Flydubai изначально подал сигнал о захвате. Позже воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии, изменив курс. В пресс-службе Flydubai сообщили, что все пассажиры в безопасности. Как сообщали израильские СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Один из пилотов был ранен ножом. 14-й канал израильского телевидения передавал, что самолетом управляли пилоты из ОАЭ и Омана. Согласно его версии, виновником инцидента был оманец - именно он мог попытаться сознательно устроить авиакатастрофу. Этому помешал второй пилот. По сведениям портала Ynet, правоохранители проверяют всю имеющуюся информацию, одна из приоритетных версий сейчас - попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее квалифицировал инцидент на борту лайнера как попытку теракта.

Источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщил, что в настоящее время пассажиры самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив и совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, прибыли в Израиль. Рейс выполнялся на другом самолете, прибывшем из Дубая.

Пресс-служба полиции в свою очередь констатировала, что "самолет со всеми 174 гражданами Израиля благополучно приземлился в аэропорту Бен-Гурион". По информации телеканала N12, прибывшие пассажиры "сначала будут встречены представителями профильных служб".-0- 
Теги
США
Новости рубрики В мире
Дональд Трамп. Фото АР Трамп прокомментировал вывод последних американских войск из Ирака 
Игорь Додон. Фото из архива ТАСС ЕС нарастил импорт газа из РФ и заставил Молдову покупать его втридорога - Додон
Фото АР Украина может остаться без исправных истребителей F-16 к концу года - СМИ 
Фото Getty Images В Белостоке обнаружили подозрительный пакет возле поезда, полиция оцепила территорию 
Румен Радев. Фото АР Премьер Болгарии заявил, что Евросоюз не может поставить Украине нужное количество средств ПВО 
Фото Unsplash Латвия намерена закупить артиллерийские системы на более чем 420 млн евро
  • Главная
  • Минюст США заявил об участии в расследовании инцидента с самолетом Flydubai 
    • Главное
    Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год
    Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год
    Принята Хивинская декларация Узбекско-белорусского межпарламентского форума 
    Премьер-министр Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь 
    Топ-новости
    Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
    Лукашенко направил приветствие участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума
    "Политика одна - качество". Какие прорывы Беларусь совершила в 2016 году 
    Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
    Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
    Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
    Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
    Инфляция - не выше 6%, ЗВР - не ниже $12,8 млрд. Глава Нацбанка о целевых показателях на 2027 год
    Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске
    Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
    Собирает воедино народную волю и претворяет ее в жизнь. Эксперт рассказал о сути ВНС 
    Отопление начали подавать в жилфонд Минска 
    Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
    YouTube не придерживается правил, которые сам и устанавливает - депутат Палаты представителей
    В Могилеве дали старт международному фестивалю анимационных фильмов "Анимаевка-2026"
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.