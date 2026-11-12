Минюст США проводит несколько расследований в отношении Nvidia - СМИ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции США ведет несколько расследований, затрагивающих американскую компанию Nvidia, на фоне скандального ухода ее генерального директора Дженсена Хуанга. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на источники.
По данным издания, одно из расследований связано с антимонопольными вопросами и непосредственно касается Nvidia. Еще два запроса направлены в отношении технологических компаний Megaspeed и Supermicro. Они связаны с деятельностью Алисы Хуан, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая.
При этом, как отмечает Semafor, нет признаков того, что Минюст США намерен предъявить уголовные обвинения Nvidia или Хуангу.
Ранее Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia и вышел из состава совета директоров. Прежде сообщалось, что в Nvidia ведется независимое расследование в связи с сообщениями о том, что Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки.-0-