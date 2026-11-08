Минюст Германии ищет основания для запрета партии АдГ 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила, что ведомство работает над проверкой наличия оснований для запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом она сообщила в интервью одному из местных СМИ, информирует ТАСС.



Для этой цели планируется создать специальную рабочую группу. "Я убеждена, что сейчас мы должны серьезно и систематически проверять, есть ли предпосылки для процедуры запрета", - заявила Хубиг.



Она также допустила использование в качестве доказательств опубликованных хакерами электронных писем АдГ, если они будут содержать сведения о "враждебности конституционному строю".



Министр назвала вопрос запрета партии принципиально важным для немецкой демократии. Она предупредила, что приход АдГ к власти в Саксонии-Анхальт станет серьезным испытанием для правового государства.



На данный момент АдГ является самой популярной партией в Германии. Согласно опросу INSA от 7 ноября, АдГ удерживает первое место среди политических сил страны с 29% голосов, опережая консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на 10%.-0-