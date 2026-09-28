Министры обороны Евросоюза не смогли договориться о передаче Киеву ракет Patriot 

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры обороны ЕС не смогли договориться о передаче Киеву оставшихся у отдельных стран сообщества запасов ракет Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы дипслужбы ЕС Каи Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны Евросоюза.



"Никаких новых решений о передаче ракет не принято сегодня", - сказала Каллас. По ее словам, у ЕС осталась последняя опция, что отдельные страны Евросоюза "передадут оставшиеся запасы Украине, чтобы затем получить новые поставки, оплаченные из фонда военного финансирования Украины на 90 млрд евро".



Ранее Каллас уже обращалась к государствам Евросоюза с призывом предоставить Киеву имеющиеся у них ракеты-перехватчики для систем ПВО.



В первую очередь этот призыв был обращен к Греции и Испании, у которых, по информации европейских СМИ, остаются еще некоторые запасы ракет. В частности, как утверждала газета Politico, у Греции уже истекают сроки годности этих ракет. Однако Афины не готовы отдавать свой последний неприкосновенный запас Украине, поскольку это оставит страну беззащитной, а сроки новых поставок в условиях глобального дефицита средств ПВО остаются крайне неопределенными.-0-