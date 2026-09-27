Министры 18 стран ЕС согласовали план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры внутренних дел 18 стран Европейского союза согласовали в Мюнхене совместный план действий по борьбе с резкими всплесками нелегальной миграции на внешних границах сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.



По ее информации, инициатором разработки нового европейского кризисного механизма выступил глава МВД ФРГ Александер Добриндт. Поводом для экстренных мер послужил масштабный миграционный кризис в испанском эксклаве Сеута, произошедший в конце июля 2026 года, когда на территорию ЕС из Марокко одновременно проникли десятки тысяч нелегалов. Согласованный план содержит три ключевых пункта.



Первый предусматривает введение единых для всего ЕС правил, четко определяющих и фиксирующих факт форс-мажорного миграционного давления на внешних границах. Второй пункт предполагает запуск специального механизма, позволяющего осуществлять выдворение мигрантов в кратчайшие сроки в случае официального признания кризисной ситуации. Третий пункт - оперативное развертывание сил европейского агентства по контролю границ Frontex. В частности, планируется создание специализированного подразделения быстрого реагирования в рамках Frontex, готового прибыть на помощь пострадавшему государству в течение 24 часов.



Реализация превентивных мер, как подчеркивает Bild, осложняется позицией Мадрида. Несмотря на то, что именно Испания пострадала от летнего кризиса в Сеуте, представители королевства отсутствовали на переговорах. Ранее испанские министры внутренних дел и миграции также проигнорировали экстренные слушания по этой теме в Европарламенте. В Брюсселе выражают серьезное недовольство тем, что Мадрид крайне неохотно запрашивает общеевропейскую помощь для охраны границ сообщества.-0-