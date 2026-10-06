Министр сельского хозяйства Японии оказался в центре скандала после урезания дотаций ряду муниципалитетов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Кадзуо Яна оказался в центре крупного скандала. Министр подвергается резкой критике после того, как на прошлой неделе появились сообщения о том, что он резко урезал государственные дотации муниципалитетам, чье руководство не поддержало его во время всеобщих выборов в феврале. Об этом говорится в материале японской газеты The Mainichi.



На пресс-конференции в Токио министр принес извинения за свои заявления о сокращении дотаций. "С моей стороны было крайне неуместно делать подобные заявления", - сказал он, добавив, что эти комментарии отражают "отсутствие морали" и он глубоко сожалеет о них. При этом он заявил, что не намерен уходить со своего поста.



В феврале Кадзуо Яна проиграл выборы в своем избирательном участке в префектуре Тотиги (к северу от Токио), но сохранил место в Палате представителей Японии благодаря системе пропорциональных партийных списков.



Как напоминает ТАСС, ранее на встрече с активистами правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) политик похвастался, что добился серьезного сокращения дотаций на дорожное хозяйство двум муниципалитетам в своем избирательном участке, где местные мэры не поддержали его кандидатуру. О его словах сообщил один из еженедельников, и министр был вынужден подтвердить факты, изложенные в публикации. Скандал тут же оказался в центре внимания СМИ прямо накануне начавшейся 5 октября сессии парламента, в ходе которой часть оппозиции намерена требовать отставки главы японского Минсельхоза. Заместитель генерального секретаря правящей ЛДП Коити Хагиуда заявил в связи с этим, что министр "обязан развеять беспокойство общественности" по поводу его действий и дать более полные объяснения случившегося.-0-