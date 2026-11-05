Министр экономики Баварии найден мертвым в отеле - СМИ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Баварии (ФРГ), лидер партии "Свободные избиратели" (FW) Хуберт Айвангер был найден мертвым в одном из отелей Берлина. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.





Айвангер должен был выступить в среду на открытии бюро "Свободных избирателей", но отменил свое выступление из-за плохого самочувствия. Политик остался в отеле в центре в Берлина.





По данным прокуратуры Берлина, пока не ясно, умер ли он естественной смертью. "Первоначального подозрений в совершении преступления нет. Ничего нельзя исключать. Однако у Айвангера не было внешних травм", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.





В номере отеля проводится следственная экспертиза.





Хуберту Айвангеру было 55 лет. С 2006 года он возглавлял "Свободных избирателей" в Баварии. После региональных выборов в 2018 году стал вице-премьером, министром экономики, развития и энергетики, а также вице-премьером Баварии.-0-