Министр благосостояния Латвии лишился поста из-за вождения в нетрезвом виде - СМИ





Отмечается, что политформирование также приняло решение исключить экс-министра из своих рядов. Временно исполняющим обязанности на этот пост назначен действующий министр земледелия Улдис Аугулис.





По данным телеканала, Узулниекс был задержан полицией в Ропажском крае вечером 12 сентября. Тест выявил в его крови 3,09 промилле алкоголя, повторный тест показал 3,5 промилле. Позже его доставили в изолятор в Риге, полиция возбудила уголовное дело.





При этом избирательная комиссия заявила, что экс-министра не удастся убрать из избирательного списка, так как для этого нужно судебное решение. Даже если суд примет соответствующее решение, времени на изготовление новых бюллетеней уже не останется. В то же время партия планирует заменить его изображение на агитационных материалах.





Парламентские выборы в Сейм Латвии пройдут 3 октября.-0-

13 сентября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Латвийский "Союз зеленых и крестьян" отозвал своего министра благосостояния Рейниса Узулниекса, которого 12 сентября задержала полиция за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщило Латвийское телевидение (LTV).