27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсы Министерства труда и пенсий Великобритании подверглись кибератаке. Об этом сообщает Financial Times (FT).



В результате кибератаки, произошедшей 27 ноября, некоторые электронные услуги отключены и в данный момент недоступны. "В качестве меры предосторожности мы отключили некоторые онлайн-сервисы после выявления киберинцидента, затронувшего наши системы", - говорится в заявлении.



Какие именно онлайн-сервисы были отключены, в сообщении не указывается. По данным FT, онлайн-платформы министерства, обрабатывающие заявления на государственные пенсии, пособия по инвалидности и универсальные пособия, были недоступны или выдавали сообщения об ошибках утром 27 ноября.



В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводят расследование инцидента совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным координационным центром по кибербезопасности.



Атака на британское ведомство произошла на фоне роста угроз кибербезопасности во всем мире, когда компании и правительства борются с волной сбоев, которые в последние недели вывели из строя онлайн-системы таких организаций, как Microsoft и Федеральное управление гражданской авиации США.-0-