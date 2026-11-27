27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсы Министерства труда и пенсий Великобритании подверглись кибератаке. Об этом сообщает Financial Times (FT).
В результате кибератаки, произошедшей 27 ноября, некоторые электронные услуги отключены и в данный момент недоступны. "В качестве меры предосторожности мы отключили некоторые онлайн-сервисы после выявления киберинцидента, затронувшего наши системы", - говорится в заявлении.
Какие именно онлайн-сервисы были отключены, в сообщении не указывается. По данным FT, онлайн-платформы министерства, обрабатывающие заявления на государственные пенсии, пособия по инвалидности и универсальные пособия, были недоступны или выдавали сообщения об ошибках утром 27 ноября.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводят расследование инцидента совместно с Национальным центром кибербезопасности и правительственным координационным центром по кибербезопасности.
Атака на британское ведомство произошла на фоне роста угроз кибербезопасности во всем мире, когда компании и правительства борются с волной сбоев, которые в последние недели вывели из строя онлайн-системы таких организаций, как Microsoft и Федеральное управление гражданской авиации США.-0-
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27 ноября 2026, 13:45
Министерство труда и пенсий Великобритании подверглось кибератаке
Фото Unsplash
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