Минэнерго США: ежедневно через Ормузский пролив проходит 9 млн баррелей нефти

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозимой через Ормузский пролив нефти составляет порядка 9 млн баррелей в день. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра энергетики США Криса Райта.



"Транзит через Ормузский пролив сейчас в среднем превышает 9 млн баррелей в день, а с трубопроводами, которые идут в обход пролива, объемы достигают двух третей от доконфликтного уровня", - сказал Райт в эфире телеканала CNN.



По утверждению главы американского Минэнерго, ВМС США, несмотря на противодействие Ирана, "выигрывают битву" за Ормузский пролив.



США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.



Через пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.-0-