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Минэнерго США: ежедневно через Ормузский пролив проходит 9 млн баррелей нефти

Опубликовано:

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В мире
06 сентября 2026, 18:13

Минэнерго США: ежедневно через Ормузский пролив проходит 9 млн баррелей нефти

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозимой через Ормузский пролив нефти составляет порядка 9 млн баррелей в день. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление министра энергетики США Криса Райта.

"Транзит через Ормузский пролив сейчас в среднем превышает 9 млн баррелей в день, а с трубопроводами, которые идут в обход пролива, объемы достигают двух третей от доконфликтного уровня", - сказал Райт в эфире телеканала CNN.

По утверждению главы американского Минэнерго, ВМС США, несмотря на противодействие Ирана, "выигрывают битву" за Ормузский пролив.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Через пролив транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% сжиженным природным газом.-0-
Теги
Иран нефть США
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