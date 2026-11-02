Минэнерго Литвы: если ЕС не найдет выхода из энергокризиса, предложения вернуть газ из РФ будут все громче

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европе следует предпринять хоть какие-то шаги для преодоления энергетического кризиса, чтобы не столкнуться с усилением призывов вернуться к закупкам российского газа. Об этом министр энергетики Литвы Лукас Савицкас заявил порталу Rapporteur, сообщает ТАСС.





"Если не будет четкого плана действий по оказанию помощи государствам и правительствам в решении проблем, связанных с ростом цен на энергоносители и давлением на общество, то альтернативные предложения будут звучать все громче", - заявил Савицкас.





Европейский союз столкнулся с самыми высокими с 2022 года ценами на газ, но до сих пор не смог выработать единое видение решения проблемы. По данным портала, из повестки дня также исчез обещанный ЕС запрет на поставки российской нефти.





Недавно Словакия также подала иск против решения Европейской комиссии, касающегося запрета на импорт газа, что свидетельствует о слабеющей решимости Евросоюза, констатировал Rapporteur.





ЕС согласовал полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года. Поставки СПГ по краткосрочным контрактам были запрещены в апреле 2026 года. Прекращение поставок трубопроводного газа должно произойти до 30 сентября 2027 года.-0-