Милорад Додик: Босния и Герцеговина не будет вступать в НАТО

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правящей партии Боснии и Герцеговины "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил, что балканское государство не будет вступать в НАТО, сообщает БЕЛТА.





"На истории с членством Боснии и Герцеговины в НАТО давно поставлена точка. Сотрудничество - да, членство - нет. Если кому-то это до сих пор неясно, пусть и дальше тратят время, пытаясь объяснить необъяснимое. Для тех, кто до сих пор этого не понял: мы не будем вступать ни в какой военный альянс, и уж тем более в НАТО, по причинам, которые хорошо известны", - написал Милорад Додик в социальной сети Х.





Милорад Додик ранее заявлял о том, что страна планирует сохранить свой нейтральный статус. Он также подчеркивал, что осуществленные авиацией НАТО бомбардировки сербских территорий боеприпасами с ураном являются преступлением и показывают отношение Североатлантического альянса к сербам.





Согласно Конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).-0-