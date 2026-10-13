Миллионные убытки за день. Хакеры повысили температуру в холодильниках магазинов Франции до +50°С

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни супермаркетов во Франции стали мишенью масштабной кибератаки, после которой за один день были уничтожены товары на миллионы евро. Стали известны подробности инцидента, пишут французские СМИ.



Хакерам в ночь на 12 октября удалось дистанционно получить контроль над системами управления холодильным оборудованием в многочисленных французских супермаркетах. Злоумышленники запустили непрерывный цикл разморозки с заданной температурой. В результате морозильные камеры превратились в "печи", нагревшись до 50 градусов и удерживая эту температуру около шести часов.



Крупнейшие розничные сети Франции Intermarche, Cooperative U, E Leclerc и другие подтвердили беспрецедентную кибератаку. По меньшей мере 300 магазинов сети Intermarche, а также более 100 торговых точек сети Cooperative U стали объектом нападений, сообщили представители розничной торговли информагентству AFP.



В центре расследования кибератаки оказалась компания Danfoss - поставщик компонентов для холодильного оборудования. Стало известно, что тысячи контроллеров управления холодильными установками были доступны в интернете.



По информации СМИ, специалисты по кибербезопасности ранее выявили уязвимость в программном обеспечении, предоставленном датской компанией Danfoss. Атака произошла после того, как 9 августа компания Claroty, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала исследование, описывающее уязвимости в системах Danfoss. Эти уязвимости могут позволять злоумышленникам обойти аутентификацию.



Как пишет Reuters, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил Национальному агентству кибербезопасности (ANSSI) провести расследование данного инцидента. Франция координирует свои действия с европейскими коллегами, поскольку подобная проблема с безопасностью может затронуть и другие страны.



Генеральный директор Intermarche Тьерри Котийяр заявил телеканалу BFM TV, что эта "беспрецедентная" атака приведет к убыткам в размере "десятков миллионов евро по всей стране за один день".



"Нанесение ударов по оборудованию, необходимому для сохранения свежих продуктов и обеспечения продовольствием французского народа, является крайне серьезным и беспрецедентным явлением. Это недопустимо", - написал в соцсети X генеральный директор Cooperative U Доминик Шельхер.



Компания Danfoss заявила, что на затронутых устройствах "была установлена ​​устаревшая версия прошивки", добавив, что она "давно рекомендовала клиентам обновлять поддерживаемые системы до последней версии прошивки".



Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN заявил о росте угрозы кибератак с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ближайший год. По его мнению, главная опасность сейчас заключается не в выходе ИИ из-под контроля, а в применении технологии злоумышленниками.-0-