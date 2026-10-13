Миллионные убытки за день. Хакеры повысили температуру в холодильниках магазинов Франции до +50°С

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни супермаркетов во Франции стали мишенью масштабной кибератаки, после которой за один день были уничтожены товары на миллионы евро. Стали известны подробности инцидента, пишут французские СМИ.
Хакерам в ночь на 12 октября удалось дистанционно получить контроль над системами управления холодильным оборудованием в многочисленных французских супермаркетах. Злоумышленники запустили непрерывный цикл разморозки с заданной температурой. В результате морозильные камеры превратились в "печи", нагревшись до 50 градусов и удерживая эту температуру около шести часов.
Крупнейшие розничные сети Франции Intermarche, Cooperative U, E Leclerc и другие подтвердили беспрецедентную кибератаку. По меньшей мере 300 магазинов сети Intermarche, а также более 100 торговых точек сети Cooperative U стали объектом нападений, сообщили представители розничной торговли информагентству AFP.
В центре расследования кибератаки оказалась компания Danfoss - поставщик компонентов для холодильного оборудования. Стало известно, что тысячи контроллеров управления холодильными установками были доступны в интернете.
По информации СМИ, специалисты по кибербезопасности ранее выявили уязвимость в программном обеспечении, предоставленном датской компанией Danfoss. Атака произошла после того, как 9 августа компания Claroty, специализирующаяся на кибербезопасности, опубликовала исследование, описывающее уязвимости в системах Danfoss. Эти уязвимости могут позволять злоумышленникам обойти аутентификацию.
Как пишет Reuters, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил Национальному агентству кибербезопасности (ANSSI) провести расследование данного инцидента. Франция координирует свои действия с европейскими коллегами, поскольку подобная проблема с безопасностью может затронуть и другие страны.
Генеральный директор Intermarche Тьерри Котийяр заявил телеканалу BFM TV, что эта "беспрецедентная" атака приведет к убыткам в размере "десятков миллионов евро по всей стране за один день".
"Нанесение ударов по оборудованию, необходимому для сохранения свежих продуктов и обеспечения продовольствием французского народа, является крайне серьезным и беспрецедентным явлением. Это недопустимо", - написал в соцсети X генеральный директор Cooperative U Доминик Шельхер.
Компания Danfoss заявила, что на затронутых устройствах "была установлена устаревшая версия прошивки", добавив, что она "давно рекомендовала клиентам обновлять поддерживаемые системы до последней версии прошивки".
Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс в интервью CNN заявил о росте угрозы кибератак с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ближайший год. По его мнению, главная опасность сейчас заключается не в выходе ИИ из-под контроля, а в применении технологии злоумышленниками.-0-
В мире
13 октября 2026, 15:54
Миллионные убытки за день. Хакеры повысили температуру в холодильниках магазинов Франции до +50°С
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