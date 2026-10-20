Мигранты из Африки в 2025 году совершили более 100 тыс. попыток добраться до Европы по морю - ООН

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2025 году мигранты и беженцы совершили свыше 100 тыс. попыток добраться из стран Северной Африки в Европу через центральные районы Средиземного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).



Согласно совместному отчету организаций, в 2025 году было зафиксировано 100 777 попыток мигрантов и беженцев, в частности, из Ливии, Туниса и Алжира, пересечь центральные районы Средиземного моря в направлении Италии и Мальты.



Данный миграционный маршрут по-прежнему остается крайне опасным. В прошлом году более 1,3 тыс. человек погибли в пути.-0-