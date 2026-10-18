МИД Украины извинился за инцидент с беспилотником в Литве 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Украины принесло извинения Литве за инцидент с беспилотником, который утром 18 октября нарушил воздушное пространство страны. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий на платформе X.



"Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы. Мы приносим извинения за любые неудобства, риски и беспокойство, которые это могло вызвать", - написал он.



Как ранее сообщали литовские СМИ, утром в воскресенье в Паневежском и Шяуляйском уездах объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, предположительно, беспилотника. По данным литовской стороны, он вошел в воздушное пространство страны со стороны Польши. Для его идентификации подняли истребители НАТО, однако из-за сложных погодных условий пилотам не удалось визуально установить тип объекта. Позже в Пасвальском районе обнаружили обломки, предположительно, упавшего беспилотника.-0-