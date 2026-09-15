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МИД РФ: Киев использует западных вип-персон как живой щит для прикрытия военных эшелонов

Опубликовано:

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В мире
15 сентября 2026, 16:42

МИД РФ: Киев использует западных вип-персон как живой щит для прикрытия военных эшелонов

Фото из архива МИД РФ
Фото из архива МИД РФ
Фото из архива МИД РФ
15 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Киев использует западных вип-персон как живой щит для прикрытия военных эшелонов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Давно обращаем внимание разного рода западных "политических туристов" и вип-персон на то, что режим Зеленского цинично использует их как живой щит для прикрытия своих военных эшелонов. Перед некоторыми из таких поездок по дипломатическим каналам к нам поступают просьбы обеспечить тем или иным лицам возможность безопасного следования. Неизменно отвечаем на подобные обращения, что озвученные нами ранее публичные предостережения сохраняют актуальность, а западные политики и дипломаты должны трезво оценивать имеющиеся риски. Тем более в условиях, когда безопасность их турне в угоду Киеву никто гарантировать не может", - заявила официальный представитель МИД РФ в ответ на появившиеся в западных и украинских СМИ сообщения о том, что Вооруженные Силы России при нанесении ударов по целям на западе Украины 13 сентября якобы преднамеренно атаковали поезд, в котором из Киева следовали экс-премьер-министр Великобритании Джонсон, бывший глава ЦРУ Петреус и чиновники ряда других стран Запада.

Что касается упомянутых в СМИ российских ударов, то 13 сентября наши военные их действительно наносили - однако исключительно по военным объектам и используемой в военных целях транспортно-логистической инфраструктуре киевского режима, в том числе на западе Украины. Эти удары, судя по данным объективного контроля, оказались весьма эффективными и результативными. Мы не раз предупреждали, что железнодорожные узлы, депо и подвижной состав, прежде всего локомотивы, которые активно задействуются для транспортировки западных вооружений в интересах снабжения ВСУ, являются законными военными целями", - подчеркнула Мария Захарова. 

По ее словам, цель раздуваемой информационной кампании очевидна - в очередной раз попытаться выпросить военные поставки для Киева через запугивание европейского обывателя некой "российской угрозой у ворот НАТО".

"Отметим, что в мае мы не раз предупреждали и даже разослали соответствующие ноты по дипкорпусу в Москве и через наши посольства за рубежом о необходимости иностранным гражданам, включая дипломатов и членов их семей, покинуть Киев в связи с переходом Вооруженных Сил Российской Федерации к системным и последовательным ударам по объектам ВПК Украины, центрам управления и принятия решений в украинской столице и других городах страны. Такие удары, напомню, наносятся в ответ на террористические атаки ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова также обратила внимание, что упомянутые деятели стран Запада грубо проигнорировали предостережения своих же правительств ни в коем случае не посещать Украину.-0-
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