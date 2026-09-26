МИД КНР: итоги визита Си Цзиньпина в США повлияют на всеобщий мир





"Этот исторический визит обогатил содержание китайско-американских конструктивных отношений стратегической стабильности, обеспечил общую стабильность во взаимодействии двух стран, открыл и вписал новую главу в историю этих отношений, что окажет далеко идущее влияние на мир и развитие во всем мире", - сказал Ван И.





Как уточнил китайский дипломат, при взаимодействии с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР неизменно демонстрирует "дальновидный стратегический взгляд и широкий кругозор". По словам Ван И, "уверенный и спокойный лидерский стиль" Си Цзиньпина "произвел глубокое впечатление на представителей всех слоев американского общества", пробудил у них стремление поближе познакомиться с Китаем.





Председатель КНР поддержал мирное урегулирование иранской проблемы. "Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что суверенитет и безопасность всех стран должны уважаться, призвал каждую из заинтересованных сторон придерживаться мирного пути, поддержал возвращение США и Ирана к меморандуму о взаимопонимании, подписанному в Исламабаде, скорейшее возобновление диалога и переговоров с целью достижения всеобъемлющего соглашения, в том числе по ядерному вопросу", - приводит сайт МИД КНР слова Ван И.





Как уточнил китайский дипломат, сохраняющаяся напряженность в Персидском заливе и на Ближнем Востоке "оказывает негативное влияние на глобальную энергетическую безопасность, геополитическую конъюнктуру и международный порядок". "Как ответственная держава, Китай всегда твердо выступает в качестве созидателя мира на Ближнем Востоке, содействующего стабильности и поддерживающего развитие, - подчеркнул он. - Председатель Си Цзиньпин выдвинул ряд инициатив и предложений, направленных на обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке, которые получили широкое признание и положительный отклик со стороны международного сообщества".-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты окажут большое влияние на долгосрочное обеспечение мира на всей планете. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И. Его слова приводит сайт МИДа КНР, сообщает ТАСС.