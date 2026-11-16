МИД Китая подтвердил встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел КНР подтвердили проведение встречи руководителей Китая, России и Соединенных Штатов Америки на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Информация размещена на сайте ведомства.



"19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - указывается в сообщении.



В Белом доме ранее заявили о планах Трампа встретиться с Путиным и Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который состоится в Шэньчжэне 18-19 ноября. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также подтверждал, что договоренность по проведению встречи 19 ноября в Шэньчжэне достигнута.



Как сообщает ТАСС, из распространенного Белым домом 15 ноября графика американского президента следует, что трехсторонний саммит состоится в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало переговоров намечено на 09.30 по минскому времени. Других подробностей предстоящей встречи Белый дом не привел. Согласно графику, перед трехсторонней встречей с Путиным и Си Цзиньпином президент США 19 ноября примет участие в мероприятиях по линии АТЭС и проведет двусторонние переговоры с председателем КНР. Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США завершит четырехдневную поездку главы американской администрации на Филиппины и в Китай для участия в мероприятиях на высшем уровне по линии АТЭС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).-0-