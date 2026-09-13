Международный аэропорт Вильнюса закрыли из-за беспилотников 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный аэропорт Вильнюса временно не принимает и не отправляет рейсы из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерской службе.



Как указал собеседник агентства, "аэропорт закрыт с 13.26 (мск) из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотников". В сообщении нет уточнений о возможной принадлежности беспилотников и траектории их движения.



"По словам источника, главный аэропорт Литвы будет закрыт ориентировочно до 16.30 (по московскому времени)", - уточняет ТАСС.-0-