Международная торговая палата: цены на зерно могут вырасти на 80% 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная торговая палата (МТП) считает, что при сохранении ограничений судоходства через Ормузский пролив рост цены на зерновые в отдельных регионах планеты могут вырасти на 80%. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на генерального секретаря организации Джона Дентона, передает ТАСС.



Основная проблема заключается в разрыве привычных цепочек поставок минеральных удобрений. Ситуация в Ормузском проливе затронула почти 40% мировой торговли удобрениями, из-за трудностей с переориентацией логистических маршрутов рынок потерял около 2,7 млн т. Как заявил Дентон, в сложившейся ситуации наиболее уязвимы страны вроде Филиппин, которые импортируют до 90% необходимых им удобрений.



"Люди смотрят (на ситуацию в Ормузском проливе. - Прим. БЕЛТА) преимущественно через призму боевых действий между США и Ираном", - сказал генеральный секретарь МТП. Он также подчеркнул, что "главная проблема - это ситуация с удобрениями".-0-