27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Соединенными Штатами Америки и Европой образовалась "растущая пропасть" по вопросу Украины. Об этом говорится в материале издания Politico.



Издание отмечает, что во время телефонного разговора с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским 19 ноября Дональд Трамп посетовал на то, что миллиарды долларов тратятся "впустую" на поставку Украине оружия для конфликта, в котором погибает множество людей. Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер заявлял, что Трамп предложил лидерам "коалиции желающих" тратить миллиарды долларов на развитие собственной экономики вместо того, чтобы финансировать Украину.



Однако эти слова были проигнорированы лидерами ЕС, отмечает Politico. Они рассматривают предложение о предоставлении Украине дополнительного кредита в размере 45 млрд евро к 2027 году. В бюджете предусмотрено 100 млрд евро, выделенных Украине, и высокопоставленные чиновники ЕС заявляют, что ведутся переговоры о возможном предоставлении Киеву дополнительных кредитов.



В публикации также говорится, что в европейских столицах в последнее время стали более склонны идти на конфронтацию с Вашингтоном. "Лидеры ЕС склоняются к мысли о возможном конфликте с президентом США Дональдом Трампом по самым разным вопросам, от введения цифровых налогов до правил закупок в сфере обороны и финансирования Украины", - пишет издание.



При этом ряд стран все же испытывает серьезные опасения по поводу обострения отношений с США и могут заблокировать некоторые рискованные меры. Например, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил по пути на саммит в Брюсселе 26 ноября, что у него есть "некоторые опасения" по поводу влияния цифрового налога на отношения с США.



Во время саммита ЕС в Брюсселе ряд лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, продолжали настаивать на принятии общеевропейского цифрового налога. Подобные предложения грозят испортить отношения Брюсселя с Вашингтоном, который неоднократно резко критиковал политику, рассматриваемую как дискриминационная по отношению к интересам США. "Мы выступаем против предложения ЕС о введении общеевропейского цифрового сбора, так же как мы выступали (и продолжаем выступать против) других налогов на цифровые услуги, которые дискриминируют американские компании и наносят ущерб потребителям", - заявлял представитель Госдепартамента США.



По словам трех дипломатов ЕС, присутствовавших на встрече или ознакомленных с ее содержанием, на недавней встрече европейских послов ни одна делегация не высказалась решительно против налога на цифровые услуги, однако многие запросили более подробную информацию о том, как будет вводиться этот сбор.



Еще одним проблемным вопросом является предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты закрепить европейские преференции в оборонных закупках. Предложенный семилетний бюджет ЕС предусматривает такие преференции в оборонной и космической отраслях, исключая американские фирмы из числа претендентов на контракты, финансируемые из бюджета ЕС, что вызывает критику со стороны американских чиновников. "Меры, исключающие Соединенные Штаты, ослабят конкурентоспособность и безопасность ЕС", - указывали в США.-0-