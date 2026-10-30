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Между едой и отоплением: почему десятки миллионов европейцев боятся зимних счетов

Опубликовано:

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В мире
30 октября 2026, 09:52

Между едой и отоплением: почему десятки миллионов европейцев боятся зимних счетов

Фото Рexels
Фото Рexels
Фото Рexels
Почти 50 млн жителей Европы испытывают трудности с оплатой отопления, заявил в недавнем интервью венгерскому изданию еврокомиссар Дан Йоргенсен. За громкой формулировкой трудно не увидеть проблему энергетической бедности, высоких расходов на жилье и растущей нагрузки на семейные бюджеты. Почему даже в одной из самых развитых частей мира тепло в доме становится вопросом финансовых возможностей?  
Миллионы людей не могут достаточно обогреть жилье

"Если человек не может оплатить отопление, ему, по сути, приходится выбирать между тем, чтобы голодать, и тем, чтобы мерзнуть", -  так европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен описал положение миллионов европейцев.
По его оценке, в обычную европейскую зиму почти 50 млн человек испытывают трудности с оплатой счетов за отопление. При этом предстоящий холодный сезон, предупредил представитель Еврокомиссии, может оказаться непростым как для населения, так и для бизнеса. Среди причин он назвал зависимость Европы от импорта энергоресурсов и неопределенность на мировых рынках топлива. 
Однако проблема не сводится к прогнозам на предстоящую зиму. За ней стоит более широкий вопрос: насколько доступными остаются базовые условия жизни для жителей европейских государств, где высокие социальные стандарты традиционно считаются одним из главных достижений. 

Масштаб проблемы подтверждают официальные данные европейской статистики. Согласно опубликованной Евростатом в феврале 2026 года информации, в 2024 году 9,2% населения Евросоюза не могли позволить себе поддерживать в доме достаточное тепло. Это около 42 млн человек. 

Показатель оказался на 1,4 процентного пункта ниже, чем годом ранее, когда трудности с отоплением испытывали 10,6% жителей ЕС. Иными словами, ситуация в 2024 году несколько улучшилась, но проблема энергетической бедности никуда не исчезла. 

За среднеевропейскими цифрами скрываются значительные различия между странами. В 2024 году наиболее высокая доля населения, не способного достаточно отапливать жилье, была зафиксирована в Болгарии и Греции - по 19%. В Литве показатель составлял 18%, в Испании - 17,5%. 

На другом конце списка находились Финляндия, где с такой проблемой сталкивались 2,7% жителей, а также Польша и Словения - по 3,3%. В Эстонии и Люксембурге доля составляла 3,6%. 

Таким образом, энергетическая бедность распределена по Евросоюзу неравномерно. На положение домохозяйств влияют доходы, стоимость энергии, климатические условия и состояние жилого фонда.  

Когда коммуналка конкурирует с питанием 

Энергетическая бедность - это не обязательно полное отсутствие электричества или отопления. Человек может жить в подключенной к коммуникациям квартире, но экономить на обогреве, потому что полноценное отопление слишком дорого обходится семейному бюджету. 
Особенно уязвимы домохозяйства с низкими доходами. Когда значительная часть заработка уходит на аренду жилья, продукты и другие обязательные расходы, рост коммунальных платежей заставляет сокращать траты на остальное. 

В докладе Еврокомиссии о занятости и социальном развитии за 2026 год отмечается, что в 2025 году энергетическая бедность затрагивала 19,6% жителей ЕС, находившихся под риском бедности, по сравнению с 6,7% среди остальных жителей. Это показывает, насколько сильно финансовое положение семьи связано с возможностью поддерживать комфортную температуру в доме. 
Зимой последствия особенно заметны: люди могут откладывать включение отопления, обогревать только часть помещений или отказываться от других покупок ради оплаты счетов. Для семей с детьми, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями недостаточное отопление может создавать дополнительные риски для здоровья. 

Именно поэтому Дан Йоргенсен назвал ситуацию неприемлемой. По его словам, европейцы вправе требовать от политиков действий, если не могут оплачивать счета и удовлетворять базовые потребности. 

Почему энергетическая проблема остается актуальной 

Европейская энергетическая система зависит от международных поставок топлива и ситуации на мировом рынке. Это означает, что изменения спроса, перебои с поставками и колебания цен могут отражаться на расходах предприятий и домохозяйств. 
Дан Йоргенсен обратил внимание на неопределенность вокруг предстоящей зимы: заранее неизвестно, насколько холодной она окажется и сколько топлива потребуется. Если спрос вырастет, а мировое предложение окажется ограниченным, это может усилить ценовое давление. 

При этом предупреждение еврокомиссара не означает, что Европе обязательно будет не хватать газа или что население массово останется без отопления. Речь прежде всего о риске высоких расходов и о том, что даже при наличии энергоресурсов не все домохозяйства способны оплачивать их потребление. 
В марте 2026 года Еврокомиссия представила пакет мер по доступности энергии для граждан. Среди заявленных направлений - снижение счетов, защита потребителей, борьба с энергетической бедностью и более эффективное применение действующего законодательства. 

Однако структурные изменения требуют времени. Развитие возобновляемой и атомной энергетики, электрификация отопления, расширение сетей и повышение энергоэффективности зданий могут снизить уязвимость системы в перспективе, но не устраняют финансовые трудности семей немедленно. 

Сотни миллиардов на оборону

На фоне проблем с оплатой отопления Евросоюз одновременно наращивает военные расходы. И масштабы этого процесса измеряются сотнями миллиардов евро. 
По данным Европейского оборонного агентства, в 2025 году совокупные расходы на оборону 27 стран ЕС достигли 418 млрд евро - на 20% больше, чем годом ранее. В 2026 году они, по прогнозам ведомства, должны вырасти до 454 млрд евро. Это около 2,4% совокупного ВВП государств Евросоюза. 

Кроме того, в рамках плана Readiness 2030, первоначально представленного под названием ReArmEurope, Еврокомиссия рассчитывает создать условия для мобилизации до 800 млрд евро дополнительных оборонных расходов к 2030 году. Предусмотренный механизм включает, в частности, до 150 млрд евро кредитов для государств ЕС на совместные оборонные закупки. При этом 800 млрд евро - не сумма, уже выделенная из единого бюджета или израсходованная на вооружения, а потенциальный объем финансирования, который предполагается обеспечить различными инструментами. 

Европейские власти объясняют увеличение военных бюджетов необходимостью укрепления обороноспособности, восполнения запасов вооружений и снижения зависимости от внешних поставщиков в сфере безопасности. Однако на фоне заявлений о миллионах людей, которым трудно оплачивать отопление, неизбежно возникает вопрос о приоритетах европейской политики.
С одной стороны, государства ЕС расширяют возможности финансирования оборонных программ, предоставляя себе дополнительные бюджетные послабления и открывая новые кредитные инструменты. С другой - энергетическая бедность по-прежнему затрагивает десятки миллионов жителей, а доступность жилья и стоимость жизни вызывают обеспокоенность даже у представителей Еврокомиссии. 
Разумеется, военные расходы и социальная поддержка финансируются по разным бюджетным механизмам, поэтому нельзя утверждать, что каждый евро, направленный на оборону, автоматически мог бы пойти на оплату коммунальных счетов. Но выбор бюджетных приоритетов все равно остается политическим решением: увеличение расходов в одной сфере требует объяснения обществу, какие задачи государство считает первоочередными и как при этом собирается защищать благосостояние граждан.  В конечном счете безопасность - это не только защищенность государственных границ. Для обычного человека она начинается с возможности оплачивать жилье, покупать продукты и поддерживать в доме тепло, не опасаясь, что очередной счет поставит семейный бюджет на грань. 

Жилищный кризис и тревога за будущее поколение 

В интервью Дан Йоргенсен связал энергетические расходы с другой острой проблемой - доступностью жилья. По его словам, жилищный кризис в Европе приобрел чрезвычайный характер, а политики в предыдущие годы, вероятно, уделяли ему недостаточно внимания. Высокая стоимость аренды или покупки жилья оставляет людям меньше средств на остальные нужды. Если к этому добавляются дорогая энергия и продукты, даже работающие граждане могут испытывать трудности с обеспечением привычного уровня жизни.

Отсюда и еще одно предупреждение еврокомиссара: существует риск, что нынешнее поколение молодых европейцев не будет жить лучше своих родителей. Конечно, это не прогноз неизбежного обнищания Европы, а оценка рисков. Но сама постановка вопроса уже о многом говорит.  
И пока миллионы европейцев вынуждены рассчитывать каждую строку зимнего бюджета, вопрос о доступности энергии остается не только экономической, но и социальной проблемой для Евросоюза. Чем это может закончиться, мы видим по последним событиям в странах ЕС.-0-
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