Мерцу грозит отставка из-за череды провалов - СМИ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц может подать в отставку уже в эти выходные, после проведения ключевых выборов в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин. Об этом пишет издание Politico.



Как отмечается в публикации, произойти это может всего через 16 месяцев после его вступления в должность, когда он обещал программу реформ. На предстоящих выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца рискует потерпеть "болезненное поражение", высокопоставленные члены партии в частном порядке обсуждают, нужна ли Германии смена канцлера, чтобы остановить стремительное падение поддержки немецкого правительства населением.



Рейтинг Фридриха Мерца на этой неделе снизился до 14%, а поддержка блока ХДС/ХСС упала до 18%. При этом популярность крайне правой партии "Альтернатива для Германии", наоборот, растет. АдГ заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, в то время как ХДС Мерца потерял более половины поддержки избирателей.



"Европейские и международные союзники с недоумением наблюдают за тем, как Германия - некогда оплот стабильности в течение 16 лет правления Ангелы Меркель - потенциально сталкивается со второй быстрой сменой руководства (правящая коалиция предшественника Мерца Олафа Шольца распалась в ноябре 2024 года). Отмена Мерцем своей поездки на Генеральную Ассамблею ООН на следующей неделе наглядно продемонстрировала масштабы кризиса", - пишет издание.



Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что присутствие Мерца в Берлине необходимо, что глава правительства "борется за свое политическое выживание".



Издание рассматривает пять возможных сценариев развития событий: отставка канцлера из-за отсутствия поддержки внутри партии, вотум недоверия, досрочные выборы, правительство с косвенной поддержкой со стороны партии "Альтернатива для Германии" или борьба Мерца за свое лидерство.



Между тем Bild пишет, что социологи раскритиковали пресс-секретаря канцлера Штефана Корнелиуса за сомнения в низком рейтинге Мерца, указав: "Если в зеркале больше не выглядишь хорошо, значит, виновато зеркало. Отрицание реальности выходит на новый уровень". Основатель института изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюльнер заявил: "Господину Корнелиусу, возможно, стоило бы соответствующим образом консультировать канцлера и посоветовать ему серьезно отнестись к сильному недовольству граждан его работой".-0-