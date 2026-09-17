Мерцу грозит отставка из-за череды провалов - СМИ

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:37 Этот день соткан из тепла и братства. Молодые витебчане поделились, что для них значит 17 сентября Общество
18:29 Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем Президент
18:26 Белорусов хотели превратить в безмолвных рабов. Лукашенко об этноциде в Западной Беларуси Президент
18:25 Президент Румынии выдвинул на пост премьера национал-либерала Мурешана В мире
18:22 Хотим донести до своей аудитории важность 17 сентября 1939 года - молодые литераторы Общество
18:22 День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября Президент
18:20 Лукашенко: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим Президент
18:18 Лукашенко философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси Президент
18:17 "Еще один повод обратиться в творчестве к теме родной страны". Молодые литераторы про День народного единства Общество
18:14 Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости государства Президент
18:12 "Быть здесь в такой день - обязывает". Как футболисты укрепляли мотивацию во Дворце Независимости Общество
18:07 "Одна страна - одна судьба". В Минске открылась тематическая выставка ко Дню народного единства Общество
18:00 Около 40 тыс. человек посетили с момента открытия экспозицию о концлагере Береза-Картузская Общество
17:57 Двое десантников получили серьезные ранения во время учений "Соколиный прыжок" в Бельгии В мире
17:49 Рушник районов, презентации проектов, концерты. Как празднуют День народного единства в Витебской области Регионы
17:48 Соглашение о сотрудничестве подписали СЭЗ "Гродноинвест" и Комплексная бондовая зона Хайкоу  Экономика
17:47 Лукашенко в День народного единства принимает участие в форуме "Молодежь. Беларусь. Будущее" Президент
17:44 Пресс-конференция о профилактике сезонных вирусных заболеваний пройдет 18 сентября в БЕЛТА Общество
17:38 Определен состав футбольной сборной Беларуси на матчи Лиги наций Спорт
17:29 Почти 2 тыс. участников и гранты для лучших. Итоги молодежного стартап-форума Space Day подвели в ПВТ Общество
17:21 Кочанова: Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения, общая задача - достичь товарооборота в $500 млн Политика
17:17 АПК, торговля, транспорт, информация и связь. Какие отрасли в Беларуси в лидерах по вкладу в ВВП Экономика
17:10 В Германии предложили обязать молодых получателей пособий жить с родителями В мире
16:59 В День народного единства в Дзержинске открыли памятник воинам-интернационалистам  Регионы
16:57 В первой десятке лесных государств Европы. Белстат представил обзор ко Дню работников леса Общество
16:56 Что пережили белорусы под польским гнетом и почему 17 сентября - счастливый день в календаре - мнения Общество
16:48 18 лет без связи с родными. Как простые люди переживали разделение Беларуси Общество
16:44 Единство - залог мира и движения вперед. Праздничное торжество в Гродно объединило все поколения жителей региона Регионы
16:40 Мерцу грозит отставка из-за череды провалов - СМИ В мире
16:37 Белорусы начали выступления на чемпионате Европы по боксу в Болгарии Спорт
Все новости
Все новости

Мерцу грозит отставка из-за череды провалов - СМИ

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
17 сентября 2026, 16:40

Мерцу грозит отставка из-за череды провалов - СМИ

Фридрих Мерц. Фото из архива АР
Фридрих Мерц. Фото из архива АР
Фридрих Мерц. Фото из архива АР
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц может подать в отставку уже в эти выходные, после проведения ключевых выборов в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин. Об этом пишет издание Politico.

Как отмечается в публикации, произойти это может всего через 16 месяцев после его вступления в должность, когда он обещал программу реформ. На предстоящих выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Мерца рискует потерпеть "болезненное поражение", высокопоставленные члены партии в частном порядке обсуждают, нужна ли Германии смена канцлера, чтобы остановить стремительное падение поддержки немецкого правительства населением.

Рейтинг Фридриха Мерца на этой неделе снизился до 14%, а поддержка блока ХДС/ХСС упала до 18%. При этом популярность крайне правой партии "Альтернатива для Германии", наоборот, растет. АдГ заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, в то время как ХДС Мерца потерял более половины поддержки избирателей.

"Европейские и международные союзники с недоумением наблюдают за тем, как Германия - некогда оплот стабильности в течение 16 лет правления Ангелы Меркель - потенциально сталкивается со второй быстрой сменой руководства (правящая коалиция предшественника Мерца Олафа Шольца распалась в ноябре 2024 года). Отмена Мерцем своей поездки на Генеральную Ассамблею ООН на следующей неделе наглядно продемонстрировала масштабы кризиса", - пишет издание. 

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что присутствие Мерца в Берлине необходимо, что глава правительства "борется за свое политическое выживание".

Издание рассматривает пять возможных сценариев развития событий: отставка канцлера из-за отсутствия поддержки внутри партии, вотум недоверия, досрочные выборы, правительство с косвенной поддержкой со стороны партии "Альтернатива для Германии" или борьба Мерца за свое лидерство.

Между тем Bild пишет, что социологи раскритиковали пресс-секретаря канцлера Штефана Корнелиуса за сомнения в низком рейтинге Мерца, указав: "Если в зеркале больше не выглядишь хорошо, значит, виновато зеркало. Отрицание реальности выходит на новый уровень".  Основатель института изучения общественного мнения Forsa Манфред Гюльнер заявил: "Господину Корнелиусу, возможно, стоило бы соответствующим образом консультировать канцлера и посоветовать ему серьезно отнестись к сильному недовольству граждан его работой".-0-
Теги
Германия Мерц
Новости рубрики В мире
Фото Pexels Президент Румынии выдвинул на пост премьера национал-либерала Мурешана
Фото nu.nl Двое десантников получили серьезные ранения во время учений "Соколиный прыжок" в Бельгии
Фото из архива РИА Новости В Германии предложили обязать молодых получателей пособий жить с родителями
Ульф Кристерссон. Фото ТАСС Премьер Швеции объявил об отставке после победы оппозиции на парламентских выборах
Фото из архива В Нидерландах почти 30 человек заболели вирусом Западного Нила
Фото naftemporiki.gr Греческое прибрежное судоходство переживает кризис из-за дорогого топлива
  • Главная
  • Мерцу грозит отставка из-за череды провалов - СМИ
    • Главное
    Лукашенко: единство белорусского народа равно независимости государства
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси (Обновляется)
    Турчин: в ПВТ появится новый вид деятельности - аддитивные технологии
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Лукашенко - молодежи: у нас страна возможностей, вам надо это все сохранить в будущем
    Лукашенко: чужого нам не надо, но и своего мы не отдадим
    День возвращения миллионов белорусов в свою семью. Лукашенко о значимости 17 сентября
    Лукашенко философски оценил плюсы и минусы геополитического положения Беларуси
    Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 
    Кочанова: Беларусь и Алжир связывают давние дружеские отношения, общая задача - достичь товарооборота в $500 млн
    Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    "Одна страна - одна судьба". В Минске открылась тематическая выставка ко Дню народного единства
    Готовится новый указ о Парке высоких технологий 
    В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович
    "Так хочу обнять детей!" Беларусь вновь предоставила гуманитарный коридор для воссоединения украинских, российских семей
    "Быть здесь в такой день - обязывает". Как футболисты укрепляли мотивацию во Дворце Независимости
    Мир и безопасность прочно ассоциируются у белорусов с главой государства - политологи о результатах социсследования
    Около 40 тыс. человек посетили с момента открытия экспозицию о концлагере Береза-Картузская
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.