29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с партнерами об увеличении поставок для ПВО Украины, сообщает ТАСС.
Мерц отметил, что в рамках подготовки к следующему заседанию Европейского совета, которое состоится 15 и 16 октября в Брюсселе, ведутся консультации на тему дальнейшей помощи Украине. Одной из тем обсуждений стала система ПВО Украины.
"В ходе личных бесед с целым рядом глав государств и правительств стран мира я также стремлюсь содействовать организации соответствующих поставок для ПВО Украины. Сейчас это самое слабое место", - сказал канцлер ФРГ. Он также предупредил, что предстоящая зима может оказаться для Украины очень тяжелой.
С февраля 2022 года Германия предоставила Украине 57,6 млрд евро в качестве военной помощи и около 43,3 млрд евро в качестве гуманитарной помощи.-0-
В мире
29 сентября 2026, 22:22
Мерц заявил, что ведет переговоры об увеличении поставок для ПВО Украины
Фридрих Мерц. Фото AP Photo
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов
Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
С нами интереснее