Мерц заявил, что ведет переговоры об увеличении поставок для ПВО Украины

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия ведет переговоры с партнерами об увеличении поставок для ПВО Украины, сообщает ТАСС.



Мерц отметил, что в рамках подготовки к следующему заседанию Европейского совета, которое состоится 15 и 16 октября в Брюсселе, ведутся консультации на тему дальнейшей помощи Украине. Одной из тем обсуждений стала система ПВО Украины.



"В ходе личных бесед с целым рядом глав государств и правительств стран мира я также стремлюсь содействовать организации соответствующих поставок для ПВО Украины. Сейчас это самое слабое место", - сказал канцлер ФРГ. Он также предупредил, что предстоящая зима может оказаться для Украины очень тяжелой.



С февраля 2022 года Германия предоставила Украине 57,6 млрд евро в качестве военной помощи и около 43,3 млрд евро в качестве гуманитарной помощи.-0-