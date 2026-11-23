23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа готова к переговорам с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует ТАСС.





Он выразил надежду, что новый раунд переговоров пройдет в ближайшее время. "Конечно, Европа готова вести переговоры с Россией", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Берлине.





Канцлер уточнил, что переговоры должны проходить на уровне советников государств. Их участниками, как утверждает Мерц, станут представители Украины, России, Европы и США. Он допустил, что встреча могла бы пройти в Абу-Даби.





В столице ОАЭ 10-11 ноября прошли переговоры между Россией, США и Украиной. Представителей Европы, вопреки заявлениям официальных лиц Франции, там не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва считает необходимым понять, насколько позиция Европы способна помочь урегулированию конфликта в Украине.-0-