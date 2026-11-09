Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум из-за финансирования Украины





Ультиматум Мерца прозвучал в преддверии встречи лидеров ЕС в Дублине, которая состоится с 12 по 13 ноября. Канцлер написал письмо председателю Европейского совета Антониу Коште, в котором потребовал достичь согласия в вопросе выделения Украине финансовой помощи, поскольку в следующем году ей "грозит дефицит средств в размере 70 млрд евро". Канцлер прямо связал поддержку Берлином бюджета ЕС на 2028-2034 годы с согласием всех стран блока финансировать Украину.





В середине октября Владимир Зеленский запросил у ЕС дополнительное финансирование для покрытия дефицита бюджета в размере 70 млрд евро. Позднее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что сообщество готово покрыть лишь две трети этой суммы.





Евросоюзу до конца года нужно договориться о финансировании потребностей Украины на 2027 год и одновременно попытаться согласовать бюджет объединения. Переговоры по бюджету уже зашли в тупик из-за противоречий в позициях стран, требующих сокращения расходов.-0-