Мерц признал кризис доверия к властям Германии

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал наличие серьезных проблем с одобрением политики федерального правительства среди населения. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Мерца, возглавляемый им Христианско-демократический союз (ХДС) больше "не может достучаться" до жителей страны. О настроениях в немецком обществе также свидетельствуют опросы общественного мнения. "В обществе есть ощущение, будто в нашей стране больше нет справедливости", - указал Мерц.



По данным источников Bloomberg, несколько руководителей ХДС считают вероятным скорый уход канцлера Мерца со своего поста на фоне серии поражений на выборах в парламенты федеральных земель Германии.



Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт со своей стороны призвала канцлера уйти в отставку. Политик назвала результаты выборов "явным вотумом недоверия" Мерцу и заявила, что жители Германии устали от него.



Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) подтвердила свои позиции, на прошедших 20 сентября выборах в земле Мекленбург - Передняя Померания, заняв первое место с 38,2% голосов. ХДС показал худший результат за всю историю своего участия в земельных выборах в ФРГ и не преодолел пятипроцентный барьер, набрав всего 4,9%. До этого 6 сентября АдГ с 43,8% голосов победила на выборах в парламент Саксонии-Анхальт, ХДС в это время получил только 17,2%.-0-