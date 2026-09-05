Мерц предупредил о сокращениях рабочих мест в промышленности Германии

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия сталкивается с массовой потерей рабочих мест в промышленности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает агентство DPA.



"В настоящее время мы массово теряем рабочие места в промышленности", - признал канцлер на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза в городе Лангенхаген под Ганновером.



Мерц назвал ситуацию вокруг Volkswagen символом сложностей, с которыми столкнулась автомобильная промышленность Германии и Европы.



Концерн Volkswagen Group, в состав которой входят Audi, Porsche и Skoda, проводит масштабную реструктуризацию на фоне жесткой конкуренции со стороны Китая. Компания планирует сократить 50 тыс. рабочих мест к 2030 году. На этой неделе наблюдательный совет также договорился о дальнейшем сокращении примерно 50 тыс. рабочих мест. Таким образом, общее число запланированных сокращений может составить около 100 тыс. к концу десятилетия.-0-