17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германии в перспективе не обойтись без возвращения к обязательной военной службе. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на ежегодной конференции молодежной организации блока ХДС/ХСС в Бонне, сообщает ТАСС.
Закон о новой модели военной службы вступил в силу в Германии 1 января 2026 года. Он предусматривает восстановление воинского учета и прохождение медицинского освидетельствования молодыми людьми. Пока набор в Бундесвер остается добровольным. Совершеннолетние мужчины обязаны заполнить анкету о физической подготовке и готовности к службе, для женщин ее заполнение добровольно.
Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года. В последние годы немецкие политики вновь обсуждают возможность его возвращения на случай, если добровольного набора окажется недостаточно для комплектования вооруженных сил.-0-
В мире
17 октября 2026, 17:25
Мерц допустил возвращение обязательного призыва в Германии: добровольной службы может быть недостаточно
Фридрих Мерц. Фото Reuters
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