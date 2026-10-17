Мерц допустил возвращение обязательного призыва в Германии: добровольной службы может быть недостаточно 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германии в перспективе не обойтись без возвращения к обязательной военной службе. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на ежегодной конференции молодежной организации блока ХДС/ХСС в Бонне, сообщает ТАСС.По словам канцлера, сейчас в стране действует новая модель военной службы на добровольной основе. Однако власти предусмотрели возможность возвращения воинской обязанности. "И у всех нас усиливается ощущение, что без такой обязанности не обойтись", - заявил Фридрих Мерц. Он добавил, что, по его мнению, значительная часть молодых людей готова нести службу, в том числе обязательную, ради общества. При этом канцлер отметил, что оценка эффективности действующей модели будет дана в следующем году.Закон о новой модели военной службы вступил в силу в Германии 1 января 2026 года. Он предусматривает восстановление воинского учета и прохождение медицинского освидетельствования молодыми людьми. Пока набор в Бундесвер остается добровольным. Совершеннолетние мужчины обязаны заполнить анкету о физической подготовке и готовности к службе, для женщин ее заполнение добровольно.Обязательный призыв в Германии отменили в июле 2011 года. В последние годы немецкие политики вновь обсуждают возможность его возвращения на случай, если добровольного набора окажется недостаточно для комплектования вооруженных сил.-0-