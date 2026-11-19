19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность постепенного снятия санкций против России по мере продвижения переговоров по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине, сообщает ТАСС.



По словам Мерца, отмена ограничений может быть постепенной и обусловленной выполнением определенных условий.



Он также отметил, что отправной точкой для достижения взаимопонимания по территориальным вопросам должна стать линия соприкосновения. При этом, по мнению канцлера, Украина должна сохранить суверенитет, иметь возможность двигаться по европейскому пути и рассчитывать на помощь в восстановлении.



Мерц напомнил, что ранее было принято решение о том, что Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта в Украине будут представлять "европятерка" (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) и институты ЕС. Он сообщил, что вечером в четверг в Берлине состоится встреча советников европейских стран, США и Украины.-0-