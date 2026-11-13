Mercedes-Benz заморозит все инвестиции в производство в ФРГ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все свои дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
В сентябре член правления и директор по производству автоконцерна Михаэль Шибе заявил, что двум расположенным в ФРГ предприятиям Mercedes-Benz грозит закрытие из-за высоких расходов.
"Правление приняло совместное решение приостановить все дальнейшие инвестиции в немецкие производственные площадки", - говорится в материале.
По словам Шибе, это решение было принято на фоне отсутствия компромисса в переговорах между руководством автоконцерна и производственным советом, представляющим рабочих. Директор по производству автоконцерна также отметил, что при нынешней структуре затрат инвестиции в производство в ФРГ являются невозможными.-0-