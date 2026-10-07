Мелони признала, что страны ЕС вынуждены тратить миллиарды из-за растущей инфляции 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что растущая инфляция заставляет европейские правительства тратить гораздо больше, чем планировалось, и в связи с этим просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета. Об этом информирует ТАСС.



"Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств - членов ЕС автоматическое увеличение расходов. В итальянской правовой системе существует ряд автоматических корректировок с учетом инфляции, например в отношении пенсий и выплат", - заявила Мелони на пресс-конференции в Сплите после саммита девяти средиземноморских стран ЕС (MED - 9).



Она отметила, что придется потратить "миллиарды и миллиарды" не по собственной инициативе, и для этого требуется большая гибкость со стороны ЕС.



По информации издания Il Sole-24 Ore, к просьбе Италии присоединяются 18 стран, и этот вопрос обсуждался как в Сплите, так и накануне с представителями других стран, включая Германию.



Рост цен на энергоносители привел к увеличению инфляции, которая в сентябре достигла в Италии максимального за последние три года уровня.-0-