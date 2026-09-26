



Артуро Торресу было 26 лет.





"Мы в трауре после смерти Артуро Тореса, который скончался спустя шесть дней после того, как он получил удар от своего соотечественника Хильберто Гарсии. После боя Торрес остался в ринге, прежде чем упал. Он получил медицинскую помощь и был затем доставлен в мексиканскую больницу для лечения, где он скончался из-за травм. Покойся с миром", - говорится в заявлении.





19 сентября Гарсия одержал победу над Торресом нокаутом в седьмом раунде.





На счету Торреса было 15 побед (6 нокаутом), 6 поражений и 3 ничьих.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мексиканский боксер умер через несколько дней после нокаута, сообщают СМИ со ссылкой на промоутерскую компанию Supreme Boxing.