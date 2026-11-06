Медицинский коллапс в Эстонии: сотни дней ожидания и тысячи людей без помощи врачей

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступность специализированной медицинской помощи в Эстонии ухудшилась, а нехватка семейных врачей становится все острее. Об этом сообщают эстонские СМИ.



По данным отчета Госконтроля страны, в марте 2026 года более 10,5 тыс. записей на первичный прием к специалистам предполагали ожидание свыше 60 дней. Более трети таких пациентов должны были ждать дольше 90 дней. В отдельных медицинских учреждениях ожидание приема врача-офтальмолога достигло 126-208 дней.



Одновременно растет число людей, не имеющих постоянного семейного врача. Если в 2022 году в списках числилось около 72,5 тыс. человек, не имеющих семейного врача, то теперь их почти 110,7 тыс.



Кризис системы здравоохранения - это проблема не только для Эстонии, а для всех стран Балтии. Так, в Литве только 5-7% пациентов могут попасть на прием к семейному врачу в день обращения, остальные также ждут неделями. Согласно соцопросам, около 73% жителей Литвы называют главной проблемой медицины бесконечные очереди, а 45% опрошенных прямо заявляют, что их здоровье ухудшилось именно из-за слишком долгого ожидания медицинской помощи. В крупных городах ожидание визита к кардиологу или неврологу превышает три месяца.



В свою очередь, латвийская система здравоохранения остается одной из самых недофинансированных в Евросоюзе, ей не хватает более 500 млн евро на 2027 год. Недостаток финансирования напрямую отражается на пациентах. Жители Латвии оплачивают из собственного кармана 30,7% всех расходов на медицинские услуги - более чем вдвое выше среднего показателя по ЕС.-0-