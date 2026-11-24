24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинские организации Литвы 1 декабря соберутся на акцию протеста "Штрафы не лечат" перед зданием Сейма, на вильнюсской площади Независимости. Об этом сообщают литовские СМИ.



Инициаторы акции - Литовский профессиональный союз семейных врачей, Литовское медицинское движение и Ассоциация молодых врачей. Участники намерены потребовать остановить введение законопроекта, который предусматривает штрафы для врачей за непреднамеренные и технические ошибки при заполнении документов.



"Как работать, если вам постоянно угрожают штрафами?" - задаются вопросом литовские врачи.



Председатель Литовского профессионального союза семейных врачей Альма Астафьева заявила, что рассматриваемый в Сейме законопроект представляет собой "закон о штрафах для врачей, который коснется не только врачей, медсестер и специалистов здравоохранения, но и пациентов". Она отметила, что рассматриваемые поправки еще больше отдалят врача от пациентов, снизят доступность медицинских услуг и увеличат очереди в медучреждениях.



"Рассматриваемый проект настолько плох, что его даже не стоит исправлять, его можно только выбросить в мусорку и начать с чистого листа, поговорив вместе с врачами. Более 20 медицинских организаций уже обратились в Сейм с требованием прекратить рассмотрение данного законопроекта и начать реальный диалог с медицинским сообществом, но наш голос по-прежнему остается неуслышанным", - указала Астафьева.



По ее словам, хотя законопроект формально предлагает налагать штрафы на медицинские учреждения, нет сомнений, что медицинские учреждения, получившие штраф, вычтут его у самих врачей. Штрафы могут быть наложены из-за непреднамеренных технических ошибок, которые обычно вызваны сложными, постоянно меняющимися правовыми актами, неясными процедурами компенсации. На практике значительное число штрафов возникает также из-за личного толкования правовых актов конкретными инспекторами Государственной больничной кассы.



"Доктор не может защитить себя. У нас уже были такие случаи. Совершенно новый пример: один врач, работавший в поликлинике, был оштрафован на 1300 евро из-за ошибки в больничном листе пациентки. Сумму вычли без каких-либо объяснений", - сказала Астафьева.



Ранее, 19 ноября, у здания Сейма Литвы акцию протеста провели работники системы общественного здравоохранения. Они призывали литовские власти выделить дополнительные средства на повышение зарплат. Организатор пикета - председатель Литовской федерации профсоюзов системы здравоохранения Йолита Пукялене - сказала, что зарплаты в этой сфере не повышают с 2019 года, несмотря на инфляцию и рост требований и нагрузки.-0-