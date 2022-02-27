Мединский: делегация РФ ждет ответа от Украины по переговорам до 15.00 по белорусскому времени

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация России ждет ответа от Украины по поводу переговоров до 15.00 по белорусскому времени. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию, сообщает ТАСС.

"Сейчас полдень. До 15.00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег", - сказал Владимир Мединский.

Он заявил, что Россия гарантировала безопасность делегации Украины на переговорах в Гомеле. "Сторонами был детально проработан маршрут следования украинской делегации, он был согласован. Нами была обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации", - сказал Владимир Мединский в посольстве РФ в Минске.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинской стороной. "Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте", - заявил представитель Кремля.-0-

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