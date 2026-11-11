Масштабный обмен пленными и безопасность в Европе. Чем завершились переговоры в Абу-Даби?

"Много сильных эмоций". Как проходили переговоры?





Первый день переговоров в Абу-Даби состоялся 10 ноября, встреча продолжалась более четырех часов.





Украину представили глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.





Во главе российской делегации - помощник президента России Владимир Мединский, который ранее уже возглавлял группу российских переговорщиков по Украине. Кроме Мединского, в состав делегации вошли еще 10 человек. Среди них заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (курирует вопросы двусторонних отношений с США, а также вопросы нераспространения и контроля над вооружениями), замглавы МИД Михаил Галузин (курирует вопросы отношений со странами СНГ), начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и представители двух управлений Генштаба российской армии - разведывательного и оперативного - Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.





США на встрече представляли спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые в последние недели провели ряд отдельных переговоров с Москвой, Киевом и европейскими союзниками.





На момент начала встречи за столом переговоров также присутствовали главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.





В Абу-Даби приехали и представители европейских стран - Германии, Франции, Великобритании, Италии, а также Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО. Они не находились за столом переговоров, но участвовали в консультациях с представителями Украины и США в кулуарах саммита.

"Соединенные Штаты, Украина и европейские партнеры будут продолжать работать в тесной кооперации в ходе всего переговорного процесса с общей целью продвинуться в сторону более широких многосторонних дискуссий с участием европейских партнеров и достичь всеобъемлющего и устойчивого мира", - написал Уиткофф в соцсети X после отдельной встречи с представителями Украины и США.

Тем временем Кушнер перед началом трехсторонних переговоров заявил, что существует "много сильных эмоций" - в Европе, Украине, России, и отметил мужество и лидерство участников переговоров. Тем временем Кушнер перед началом трехсторонних переговоров заявил, что существует "много сильных эмоций" - в Европе, Украине, России, и отметил мужество и лидерство участников переговоров.





По завершению первого дня переговоров Кушнер сообщил, что встреча была конструктивной. "Идет работа над прекращением украинского конфликта и созданием механизмов безопасности для крепкого мира во всей Европе", - заявил он.





Содержательными и конструктивными назвал переговоры Владимир Зеленский. "Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных - это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тема необходимости деэскалационных шагов", - приводит его слова украинское издание "Страна".





Во второй день переговоры продлились чуть менее двух часов. По информации западных СМИ, предметом обсуждения мог быть территориальный вопрос.





Систему безопасности "лечить" целиком. Что заявила российская сторона?





Миру нужна новая, современная, справедливая система безопасности, не в ущерб каким-либо отдельным странам. С таким заявлением выступил Мединский на пресс-конференции после завершения переговоров, сообщает ТАСС.





"Конфликт в Украине показал, что вся действующая после Ялты и Потсдама система безопасности в Европе работает очень плохо. И по сути болен весь организм. А в Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком", - сказал глава российской делегации.

По его словам, проблематика европейской системы безопасности была центральной темой на переговорах в Абу-Даби. "Мы с участием американской стороны обменялись нашими позициями: где-то нашли взаимопонимание, где-то нет. И этот разговор, безусловно, будет еще продолжен", - сказал Мединский.

Он также отметил, что Россия считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта в Украине. "Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз, - сказал глава российской делегации. - И в 2008 году, когда мы предлагали соответствующий проект европейской безопасности, и в 2021 году, когда мы направляли в НАТО и Соединенным Штатам соответствующие документы, и европейским странам... Прошло немало лет, и, наконец, эта тема уже обрела звучание и понимание, что ее надо решать". Он также отметил, что Россия считает правильной постановку вопроса о том, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта в Украине. "Вопрос об архитектуре европейской безопасности и о том, что нужно создать новую, всеобъемлющую и справедливую систему безопасности в Европе, поднимался Россией не раз, - сказал глава российской делегации. - И в 2008 году, когда мы предлагали соответствующий проект европейской безопасности, и в 2021 году, когда мы направляли в НАТО и Соединенным Штатам соответствующие документы, и европейским странам... Прошло немало лет, и, наконец, эта тема уже обрела звучание и понимание, что ее надо решать".





Мединский также сделал ряд заявлений в адрес европейских стран. Он отметил, что Россия не общалась с представителями европейских стран в Абу-Даби, их статус здесь неясен. Кроме того, Россия не очень понимает, о чем говорить с Европой.





"Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали. Поэтому, что обсуждать - непонятно", - сказал он. "Когда будут какие-то конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать", - добавил Мединский.





Он также посоветовал европейцам поучиться у посланников США реализму и желанию мира.





"Что касается позиции руководства ряда европейских стран, то, по сути, они занимаются групповым обманом украинского народа. Они финансируют и снабжают вооружениями одну из воюющих сторон, при этом способствуя массовой гибели мирного населения", - сказал российский переговорщик.

"Как только у них (европейцев. - Прим. БЕЛТА) проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров", - добавил Мединский. "Как только у них (европейцев. - Прим. БЕЛТА) проснется совесть, в этот момент они смогут стать участниками мирных переговоров", - добавил Мединский.





Конкретные детали переговоров глава российской делегации раскрывать не стал, поскольку пока не достигнуты окончательные договоренности. Однако сообщил, что Россия и Украина смогли договориться о масштабном обмене пленными. "Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - сказал Мединский.





Между тем Рябков сообщил, что в результате переговоров в Абу-Даби сформирована основа для дальнейшей работы.

В ближайшее время также ожидается визит в Россию американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. В ближайшее время также ожидается визит в Россию американских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.





"Один из самых сложных раундов". Что говорят в украинской делегации?





Член украинской делегации Арахамия охарактеризовал нынешний раунд переговоров как один из самых трудных, сообщает украинское издание "Страна". "Я участвую в этом процессе с 2022 года и могу сказать, что это был один из самых сложных раундов переговоров", - сказал Арахамия, поблагодарив американских переговорщиков, которые "помогли наладить диалог".

Он также отметил, что решение в вопросе урегулирования может быть достигнуто до конца года. "Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года", - заявил украинский переговорщик.

В то же время Буданов заявил, что украинская сторона не будет сообщать о содержании и итогах переговоров, пока не достигнут результат. "Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено", - заявил член украинской делегации. В то же время Буданов заявил, что украинская сторона не будет сообщать о содержании и итогах переговоров, пока не достигнут результат. "Важен только результат. Когда мы его достигнем, об этом будет публично объявлено", - заявил член украинской делегации.





"Цель - превратить формат в многосторонний". Как оценивают переговоры американцы?





Американские переговорщики оказались более многословными. В частности, Кушнер сообщил, что в Абу-Даби обсуждалась система безопасности после окончания конфликта.





"Вопросы, затронутые в ходе переговоров, касались безопасности после окончания конфликта: как обеспечить, чтобы война не повторилась. Для Украины очень важен вопрос гарантий безопасности, и по этой теме достигнут прогресс: как мы снизим конфликтность, как будет осуществляться мониторинг прекращения огня, а также достижение договоренностей и взаимопонимания, чтобы добиться деэскалации в послевоенный период", - цитирует Кушнера ТАСС.





Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах. "Территориальные вопросы будут самыми трудными, но мы уверены, что, пока мы будем заниматься решением других проблем, мы добьемся всеобъемлющего урегулирования", - сказал он.





Американский переговорщик подтвердил, что вместе с Уиткоффом он направится в Москву. А после Москвы - в Дублин, где они встретятся с Зеленским, "чтобы более детально проработать некоторые идеи".





"Стив и я отправимся завтра в Москву, где встретимся с президентом Путиным, чтобы пройтись по темам, которые обсуждались сегодня, и попытаться достигнуть прогресса по некоторым проблемам, которые мы обсудили", - сказал он.

В частности, американские переговорщики предложат президенту РФ подключить к трехсторонним переговорам по Украине европейцев. "Одной из целей встречи в Москве станет проработка вопроса привлечения европейцев, чтобы переговоры приобрели многосторонний формат", - сказал он. В частности, американские переговорщики предложат президенту РФ подключить к трехсторонним переговорам по Украине европейцев. "Одной из целей встречи в Москве станет проработка вопроса привлечения европейцев, чтобы переговоры приобрели многосторонний формат", - сказал он.





При этом Кушнер обратил внимание, что сложность привлечения европейцев состоит в том, что страны ЕС представляют "люди с самыми разными характерами и интересами". "Если бы европейцы могли согласовать единую кандидатуру переговорщика, это стало бы гораздо большим достижением, чем если бы нам удалось уговорить Россию согласиться на их участие в переговорах", - сказал он.





В целом взаимодействие с представителями ЕС и НАТО в Абу-Даби Кушнер назвал конструктивным.

"Как до начала и по завершении этих встреч, так и в ходе самих дискуссий, у нас было очень конструктивное взаимодействие с нашими европейскими партнерами. В обсуждениях принимали участие представители ЕС, НАТО, Великобритании, Италии, Германии и Франции. Наша цель - превратить этот формат в многосторонний. У нас есть ряд тем, которые, на наш взгляд, необходимо обсуждать параллельно", - заявил Кушнер. "Как до начала и по завершении этих встреч, так и в ходе самих дискуссий, у нас было очень конструктивное взаимодействие с нашими европейскими партнерами. В обсуждениях принимали участие представители ЕС, НАТО, Великобритании, Италии, Германии и Франции. Наша цель - превратить этот формат в многосторонний. У нас есть ряд тем, которые, на наш взгляд, необходимо обсуждать параллельно", - заявил Кушнер.





Вита ХАНАТАЕВА,

БЕЛТА.-0-



