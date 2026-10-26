Маск уличил Киев в обмане о якобы неиспользовании Starlink для наступательных ударов





Как пояснил Илон Маск в соцсети Х, уничтожение спутников Starlink запустит разрушительный "эффект домино": в космосе образуется огромное поле обломков, из-за чего дальнейшее использование околоземного пространства станет практически невозможным.





Так Маск отреагировал на пост пользователя, в котором обсуждались риски атак на спутники. Он признал, что инфраструктура Starlink может задействоваться в военных целях, но подчеркнул: система не должна служить инструментом для нанесения ударов - иначе она автоматически станет легитимной мишенью для ответных действий.





Ранее Маск заявлял, что отключение Starlink приведет к быстрому коллапсу украинского фронта. При этом он отдельно отмечал: эти слова не стоит трактовать как угрозу прекратить предоставление услуг связи украинским военным.-0-

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Илон Маск опубликовал скриншот поста Владимира Зеленского, опровергающий утверждения Киева о том, что Украина якобы не использовала Starlink для наступательных ударов, передает ТАСС.