Маск считает, что SpaceX начнет запускать ИИ-суперкомпьютеры Nvidia в космос уже в 2027 году

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX уже в 2027 году начнет запускать в космос ИИ-суперкомпьютеры компании Nvidia. В этом уверен основатель SpaceX Илон Маск, сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Х.



"Я вполне уверен, что SpaceX будет запускать ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72 в космос в следующем году", - написал он на своей странице.



В марте Маск выразил мнение, что уже через три года вычислительные мощности для моделей ИИ будет выгоднее размещать в космосе, а не на Земле.-0-