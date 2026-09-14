14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX уже в 2027 году начнет запускать в космос ИИ-суперкомпьютеры компании Nvidia. В этом уверен основатель SpaceX Илон Маск, сообщает ТАСС со ссылкой на его пост в Х.
"Я вполне уверен, что SpaceX будет запускать ИИ-компьютеры Nvidia VR NLV72 в космос в следующем году", - написал он на своей странице.
В марте Маск выразил мнение, что уже через три года вычислительные мощности для моделей ИИ будет выгоднее размещать в космосе, а не на Земле.-0-
В мире
14 сентября 2026, 08:23
Маск считает, что SpaceX начнет запускать ИИ-суперкомпьютеры Nvidia в космос уже в 2027 году
Илон Маск. Фото Reuters
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